Их покупкой он занимался с конца января по начало апреля.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Из опубликованных на сайте SEC документов стало известно, как сообщает CNBC, что Илон Маск (Elon Musk) начал покупать акции Twitter ещё 31 января, и к середине марта уже превысил 5-процентный порог, а к началу апреля сосредоточил в своих руках 9,2% акций компании.

реклама

Источник изображения: AFP/Getty Images

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Как известно, руководство Twitter сочло уместным предоставить Маску статус члена совета директоров, но без права увеличения его доли свыше уровня в 14,9% на период сохранения за миллиардером места в совете директоров, а также в последующие 90 дней. Как выяснилось, покупка более чем 73 млн акций компании стоила Маску $2,64 млрд, но рост курсовой стоимости после раскрытия таких подробностей увеличил стоимость принадлежащей главе Tesla доли до $3,73 млрд.