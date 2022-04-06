Из опубликованных на сайте SEC документов стало известно, как сообщает CNBC, что Илон Маск (Elon Musk) начал покупать акции Twitter ещё 31 января, и к середине марта уже превысил 5-процентный порог, а к началу апреля сосредоточил в своих руках 9,2% акций компании.
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Как известно, руководство Twitter сочло уместным предоставить Маску статус члена совета директоров, но без права увеличения его доли свыше уровня в 14,9% на период сохранения за миллиардером места в совете директоров, а также в последующие 90 дней. Как выяснилось, покупка более чем 73 млн акций компании стоила Маску $2,64 млрд, но рост курсовой стоимости после раскрытия таких подробностей увеличил стоимость принадлежащей главе Tesla доли до $3,73 млрд.