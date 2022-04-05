На этой неделе стало понятно, что Илон Маск (Elon Musk) не будет довольствоваться ролью пассивного мажоритарного акционера Twitter, и свой пакет акций в 9,2% он собирается использовать для участия в управлении операционной деятельностью и стратегическим развитием данной социальной сети. Как пояснил ресурс The Verge, новые официальные документы, на этот раз поданные руководством Twitter, позволяют понять, что Маску предоставлено место в совете директоров компании сроком до 2024 года включительно.
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При этом статус члена совета директоров Twitter у Маска будет таким, что не позволит ему владеть более чем 14,9% акций компании. Запрет будет сохраняться на протяжении последующих 90 дней после момента, когда миллиардер покинет в 2024 году этот орган правления. Покупать пропорциональные пакеты акций ему будет запрещено и через компаньонов. Если Маск примется за реформирование Twitter со свойственной ему энергией, то эту социальную сеть могут ждать большие перемены.