По версии Forbes, что важно.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Как поясняет деловое издание Forbes, в одноимённом рейтинге богатейших людей планеты Илон Маск (Elon Musk) впервые вырвался на первое место, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Состояние Маска источником оценивается в $219 млрд, что выше достижений Безоса, чьё состояние в данный момент не превышает $171 млрд.

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Источник изображения: Getty Images

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За предыдущие 12 месяцев глава Tesla и SpaceX разбогател на $68 млрд. Этому в немалой степени способствовала почти слепая вера инвесторов в хорошие перспективы компании Tesla. Глава этого производителя электромобилей владеет примерно 17% акций, а капитализация Tesla сейчас превышает $1,1 трлн, отсюда берётся и впечатляющая оценка принадлежащих Маску активов. Впервые капитализация Tesla преодолела отметку в $1 трлн в октябре прошлого года.