Наверняка его слушателями станут сотрудники Samsung Electronics.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

О решительности компании Samsung Electronics в освоении передовой литографии способна говорить не только давняя командировка её главы в Нидерланды, где расположена штаб-квартира ведущего поставщика литографических сканеров – ASML, но и активность европейского производителя на территории Южной Кореи, как поясняет Business Korea. На этой неделе свой визит в страну осуществил генеральный директор Петер Веннинк (Peter Wennink).

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Источник изображения: ASML

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Цель визита была довольно прозаичной – встретиться с министром торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, а также мэром города Хвасон, где будут построены инженерный и учебный центры ASML общей стоимостью почти $200 млн. Уже несколько лет подобный учебный центр действует на территории Тайваня, где специалисты TSMC могут обучаться приёмам работы на современном оборудовании ASML. К 2025 году такой учебный центр появится и в корейском Хвасоне. Его услугами наверняка воспользуется компания Samsung Electronics.