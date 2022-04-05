На этой неделе компания Samsung Electronics должна отчитаться о результатах деятельности в первом квартале текущего года. Опрошенные Reuters аналитики считают, что ситуация на рынке памяти позволила корейскому гиганту получить не менее $10,9 млрд операционной прибыли за прошедший трёхмесячный период. Это не только на 41% больше итога аналогичного периода предыдущего года, но и самый высокий результат с 2018 года.
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В целом, реализация полупроводниковых компонентов в прошлом квартале должна была принести Samsung около $6,26 млрд прибыли, что в два раза больше итога аналогичного квартала предыдущего года. Мобильные устройства обеспечили прибыль в размере $3,3 млрд, что ниже ожиданий аналитиков. Уход компании с российского рынка не особо повредит её бизнесу, поскольку на Украину и Россию приходилось не более 2% выручки Samsung в мобильном сегменте. Это не мешало, кстати, продукции Samsung занимать около 30% российского рынка смартфонов.