А уход с российского рынка не станет для производителя смартфонов потрясением.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

На этой неделе компания Samsung Electronics должна отчитаться о результатах деятельности в первом квартале текущего года. Опрошенные Reuters аналитики считают, что ситуация на рынке памяти позволила корейскому гиганту получить не менее $10,9 млрд операционной прибыли за прошедший трёхмесячный период. Это не только на 41% больше итога аналогичного периода предыдущего года, но и самый высокий результат с 2018 года.

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Источник изображения: Reuters

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В целом, реализация полупроводниковых компонентов в прошлом квартале должна была принести Samsung около $6,26 млрд прибыли, что в два раза больше итога аналогичного квартала предыдущего года. Мобильные устройства обеспечили прибыль в размере $3,3 млрд, что ниже ожиданий аналитиков. Уход компании с российского рынка не особо повредит её бизнесу, поскольку на Украину и Россию приходилось не более 2% выручки Samsung в мобильном сегменте. Это не мешало, кстати, продукции Samsung занимать около 30% российского рынка смартфонов.