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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Генеральный директор Intel посетит Тайвань, Японию и Индию
В прошлый раз целью визита была Европа.
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Агентство Bloomberg отмечает, что генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) продолжает активно вести переговоры с клиентами, партнёрами и подрядчиками компании по всему миру. На апрель он запланировал поездку по странам Азии, которая охватит Тайвань, Японию и Индию.

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Источник изображения: Intel

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Цели посещения Гелсингером острова Тайвань довольно понятны, ибо здесь работает компания TSMC, услугами которой Intel в ближайшие пару лет будет пользоваться достаточно активно. В Японии ему предстоит вести переговоры с поставщиками материалов и оборудования для производства чипов, а вот цели посещения Индии пока не раскрываются. В принципе, в данной стране Intel обладает штатом специалистов по разработке графических решений и драйверов для них, а если учесть предстоящее возвращение компании в сегмент дискретной графики, то встреча с местным персоналом точно лишней не будет.

#intel #полупроводники #литографическое производство #тайвань #япония #индия
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