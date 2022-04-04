Компания AMD сегодня подтвердила свою готовность укреплять позиции в серверном сегменте, объявив о намерениях приобрести за $1,9 млрд молодую компанию Presando, которая с 2017 года разрабатывает аппаратные и программные решения для облачных систем. Она была основана выходцами из Cisco, а её глава Прем Джейн (Prem Jain, на фото ниже) перейдёт в подчинение к старшему вице-президенту AMD Форресту Норроду (Forrest Norrod).
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Сделку компания AMD планирует завершить во втором квартале этого года после необходимых согласований с антимонопольными органами. Судя по сжатым срокам согласования, возражений у регуляторов возникнуть не должно. Клиентами Presando являются IBM, Microsoft и Oracle Cloud. Компания разработала для облачных систем пакетный полностью программируемый процессор и сопутствующее программное обеспечение, которые в тесном взаимодействии позволяют гибко и эффективно перераспределять вычислительную и сетевую нагрузку внутри облачных систем. Presando уже отгрузила более ста тысяч систем на базе своих разработок, теперь компания будет интегрирована в подразделение AMD Data Center Solutions Group.