Курс на усиление серверного бизнеса.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Компания AMD сегодня подтвердила свою готовность укреплять позиции в серверном сегменте, объявив о намерениях приобрести за $1,9 млрд молодую компанию Presando, которая с 2017 года разрабатывает аппаратные и программные решения для облачных систем. Она была основана выходцами из Cisco, а её глава Прем Джейн (Prem Jain, на фото ниже) перейдёт в подчинение к старшему вице-президенту AMD Форресту Норроду (Forrest Norrod).

реклама

Источник изображения: SiliconANGLE theCUBE, YouTube

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Сделку компания AMD планирует завершить во втором квартале этого года после необходимых согласований с антимонопольными органами. Судя по сжатым срокам согласования, возражений у регуляторов возникнуть не должно. Клиентами Presando являются IBM, Microsoft и Oracle Cloud. Компания разработала для облачных систем пакетный полностью программируемый процессор и сопутствующее программное обеспечение, которые в тесном взаимодействии позволяют гибко и эффективно перераспределять вычислительную и сетевую нагрузку внутри облачных систем. Presando уже отгрузила более ста тысяч систем на базе своих разработок, теперь компания будет интегрирована в подразделение AMD Data Center Solutions Group.