Вспышка коронавирусной инфекции в Шанхае и последовавший за ней четырёхдневный локдаун в одной из частей многомиллионного города вынудили компанию Tesla приостановить работу местного предприятия с 28 марта. Первоначально ожидалось, что сборка электромобилей будет возобновлена через пару дней, но даже после снятия ограничений с конкретной части города в пятницу утром компания Tesla не стала приглашать сотрудников вернуться на рабочие места. Как сообщает Barron’s, шанхайское предприятие Tesla не смогло возобновить работу и в этот понедельник.
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Получается, что конвейер крупнейшей экспортной площадки Tesla, которая снабжает электромобилями не только внутренний рынок Китая, но и Европу, простаивает уже на протяжении семи дней. При среднем уровне производительности около 10 тысяч машин в неделю потери Tesla от локдауна будут весьма значительными – особенно если учесть, что очереди за электромобилями короче не становятся даже после недавних повышений цен. Когда откроется предприятие в Шанхае, представители Tesla пока не сообщают.