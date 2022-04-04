Когда корпорация Intel в середине марта объявила о намерениях построить предприятия в Германии, на которых будут производиться полупроводниковые компоненты, Испания в её пресс-релизе фигурировала лишь в контексте сотрудничества с суперкомпьютерным центром в Барселоне. Агентство Reuters сообщает, что премьер-министр Испании Педро Санчес (Pedro Sanchez) выразил готовность выделить на развитие национальной полупроводниковой отрасли 11 млрд евро.
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Средства будут выделены в рамках европейской инициативы по поддержке экономики после пандемии, и скоро соответствующий план должен быть одобрен, по словам чиновника. Какие именно проекты смогут рассчитывать на государственное финансирование в стране, источник не уточняет. Добавим, что Intel хочет построить своё предприятие по тестированию и упаковке чипов в Италии, а также исследовательский центр во Франции, так что юг Европы процессорным гигантом с инвестиционной точки зрения определенно обделён не будет.