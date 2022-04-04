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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дебют семейства видеокарт AMD Radeon RX 6x50 XT намечен на 10 мая
Цены и частоты будут определены ближе к анонсу.
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В былые времена лето на компьютерном рынке считалось периодом затишья, поэтому оправдать любовь некоторых разработчиков графических решений к майским анонсам было сложно. Ресурс VideoCardz утверждает со ссылкой на очередного анонимного доброжелателя с хорошим послужным списком, что AMD представит свои видеокарты Radeon RX 6x50 XT десятого мая этого года.

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Источник изображения: VideoCardz

В конце апреля, как считалось ранее, эти видеокарты представлены не будут, и теперь данное событие привязано к новой дате. Ассортимент будет состоять из трёх моделей: Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6950 XT (на фото слева направо). Все три будут оснащаться памятью типа GDDR6 с предельной частотой 18 ГГц QDR, но фактические рабочие частоты будут определены ближе к дате анонса. Графические процессоры, лежащие в основе этих видеокарт, будут выпускаться по 7-нм технологии.

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Младший представитель семейства в лице Radeon RX 6650 XT получил систему охлаждения с двумя вентиляторами, что отличает его от эталонной версии Radeon RX 6600 XT, которая довольствовалась одним вентилятором. Дополнительное питание видеокарта получает по одному восьмиконтактному разъёму. Radeon RX 6750 XT в этом отношении использует формулу «6 + 8 контактов», а флагман Radeon RX 6950 XT получил два восьмиконтактных разъёма.

#amd #видеокарты #rdna 2 #radeon rx 6000 #navi 2
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Василий Сорокин
11:20
Ты дурачек? Если нет упора в видюху то она на производительность проца не влияет, поэтому и подобрали 3080 чтобы не было упора в проц. Но походу ты какой то нуб конкретный.
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
felsher 03
11:20
Неее, в сетевых пострелушках и пр. маломоточках 100%+, В обычных современных конечно меньше и упор в в/карту.
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
felsher 03
11:19
2600 разогнать можно? По шине?)) Похоже задротовцы совсем сайт опустили... одни дауны.
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
gladvalakas1
11:19
потому что хуже чем 10
Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
CTyDeHT
11:18
КГ /АМ
Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
Василий Сорокин
11:16
Нубилойдик, давай покажи прирост производительности в 1.5 раза с памятью ddr4 3200 и ddr4 4800. Ее не будет, хотя в некоторых играх прирост какой то будет а в некоторых вообще не будет. Если ты не зна...
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
CTyDeHT
11:15
Core i3-12100F у на все ядра 4 ггц держать может, а сандаль 2600 ? 3.4 была вроде как т.е есть как минимум разница в стоке и да, сандаль еще можно разогнать в отличие от..
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
-Sinigr-
11:13
У 2600 буст всего 100мгц на все ядра, у 12100 буст 1ггц при условии достаточного охлаждения - нуда нуда, почти одно и тоже.
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
Василий Сорокин
11:13
Нубик, видюха не влияет на проц и PCI-Ex 2.0 для древнего проца заглаза. Да даже той же пропускной способности PCI-Ex 2.0 хватит и для более современных процев типа 6700К. Так что нубилойдик PCI-Ex 2....
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
Леди Яга
11:07
Опус зелота в котором нет ни одного рекламного линка на шитилинк с рыгардом ? О_О Ущипните меня, так не бывает !
Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
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