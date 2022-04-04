В былые времена лето на компьютерном рынке считалось периодом затишья, поэтому оправдать любовь некоторых разработчиков графических решений к майским анонсам было сложно. Ресурс VideoCardz утверждает со ссылкой на очередного анонимного доброжелателя с хорошим послужным списком, что AMD представит свои видеокарты Radeon RX 6x50 XT десятого мая этого года.
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В конце апреля, как считалось ранее, эти видеокарты представлены не будут, и теперь данное событие привязано к новой дате. Ассортимент будет состоять из трёх моделей: Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6950 XT (на фото слева направо). Все три будут оснащаться памятью типа GDDR6 с предельной частотой 18 ГГц QDR, но фактические рабочие частоты будут определены ближе к дате анонса. Графические процессоры, лежащие в основе этих видеокарт, будут выпускаться по 7-нм технологии.
Младший представитель семейства в лице Radeon RX 6650 XT получил систему охлаждения с двумя вентиляторами, что отличает его от эталонной версии Radeon RX 6600 XT, которая довольствовалась одним вентилятором. Дополнительное питание видеокарта получает по одному восьмиконтактному разъёму. Radeon RX 6750 XT в этом отношении использует формулу «6 + 8 контактов», а флагман Radeon RX 6950 XT получил два восьмиконтактных разъёма.