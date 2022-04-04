А ДВС она прекратит выпускать к 2040 году.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Агентство Reuters сообщило, что крупнейший китайский производитель электромобилей BYD в прошлом месяце выпустил последние автомобили, оснащаемые только двигателями внутреннего сгорания. Отныне все транспортные средства этой марки будут либо подзаряжаемыми гибридами, либо аккумуляторными электромобилями.

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Источник изображения: BYD

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Для компании, которая по примеру ряда западных конкурентов пообещала к 2040 году полностью свернуть выпуск машин с ДВС, этот шаг выглядит логичным, хотя и несколько преждевременным в глазах обывателя. По сути, BYD и дальше будет снабжать запасными частями и поддерживать гарантию на машины, использующие только ДВС, но все новые партии транспортных средств будет оснащать тяговыми электродвигателями в том или ином сочетании. Для гибридов будет продолжен выпуск специализированных двигателей внутреннего сгорания, которым отводится роль «страховочной» силовой установки, поскольку ряд потребителей может довольствоваться запасом хода, обеспечиваемыми бортовыми тяговыми аккумуляторами, заряжать которые можно будет от электросети.