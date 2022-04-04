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Новости Hardware Алексей Сычёв
Применение DDR5 в ноутбуках позволило AMD поднять производительность графики и снизить энергопотребление
Страха перед такой миграцией у компании не было.
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Представитель AMD Роберт Хэллок (Robert Hallock) в интервью ресурса KitGuru поведал о важном аспекте при проектировании мобильных процессоров Ryzen 6000, которые не только перешли на 6-нм технологию производства, но и предложили поддержку памяти типа DDR5 и LPDDR5, хотя в настольном сегменте соответствующий шаг компания сделает несколько позже.

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Источник изображения: AMD

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Во-первых, AMD заранее провела консультации с производителями памяти, чтобы выяснить, насколько широким будет распространение DDR5 в этом году. Во-вторых, переход на DDR5 позволил обеспечить встроенную графику мобильных процессоров Ryzen 6000 более высокой пропускной способностью подсистемы памяти, что благоприятно сказалось на уровне производительности. В-третьих, DDR5 потребляет меньше электроэнергии, что в мобильном сегменте весьма важно. Впрочем, клиенты могут выбирать между DDR5 и LPDDR5, и если последняя обеспечивает создание более компактных ноутбуков, то её возросшие задержки не очень нравятся любителям игр, поэтому они предпочитают модели на основе обычной DDR5.

#amd #ноутбуки #apu #soc #ddr5 #lpddr5 #ryzen 6000
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