Страха перед такой миграцией у компании не было.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Представитель AMD Роберт Хэллок (Robert Hallock) в интервью ресурса KitGuru поведал о важном аспекте при проектировании мобильных процессоров Ryzen 6000, которые не только перешли на 6-нм технологию производства, но и предложили поддержку памяти типа DDR5 и LPDDR5, хотя в настольном сегменте соответствующий шаг компания сделает несколько позже.

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Источник изображения: AMD

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Во-первых, AMD заранее провела консультации с производителями памяти, чтобы выяснить, насколько широким будет распространение DDR5 в этом году. Во-вторых, переход на DDR5 позволил обеспечить встроенную графику мобильных процессоров Ryzen 6000 более высокой пропускной способностью подсистемы памяти, что благоприятно сказалось на уровне производительности. В-третьих, DDR5 потребляет меньше электроэнергии, что в мобильном сегменте весьма важно. Впрочем, клиенты могут выбирать между DDR5 и LPDDR5, и если последняя обеспечивает создание более компактных ноутбуков, то её возросшие задержки не очень нравятся любителям игр, поэтому они предпочитают модели на основе обычной DDR5.