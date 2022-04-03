Представляющий интересы «процессорного» подразделения AMD Роберт Хэллок (Robert Hallock) с сотрудником ресурса KitGuru беседовал более сорока минут, а потому затронутых в ходе интервью тем хватило бы на десяток отдельных новостей, но мы пока ограничимся второй. Как пояснил представитель AMD, главным преимуществом перехода на 6-нм техпроцесс стало увеличение плотности размещения транзисторов, но косвенным образом это позволило повысить энергетическую эффективность мобильных процессоров Ryzen 6000.
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Дополнительный «транзисторный бюджет», как поясняет Хэллок, позволил AMD добавить новые модули управления напряжением как в состав вычислительных ядер, и так в графическую подсистему. В результате процессоры смогли работать в большем количестве промежуточных энергетических состояний и тем самым снизить энергопотребление в определённых ситуациях.
В целом, Хэллок считает диапазон TDP от 28 до 35 Вт самым эффективным для современных ноутбуков. Процессоры Ryzen 6000, во всяком случае, прекрасно себя проявляют в этих рамках, а вот конкурирующие процессоры Intel в диапазоне ниже 35 Вт резко теряют в производительности, хотя в более высоких энергетических состояниях демонстрируют прекрасное быстродействие. Основной спрос, по крайней мере, в игровом сегменте, сейчас сосредоточен на сверхтонких ноутбуках, как заявляет представитель AMD, а потому компания решила удовлетворять именно такие потребности рынка.