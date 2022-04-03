Это та, которая подразумевает соседство производительных и экономичных ядер.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В отличие от печатных версий интервью, содержимое видео достигает аудитории буквально в считанные часы после самой беседы, а потому на канале сайта KitGuru запись интервью с ведущим техническим специалистом AMD по семейству Ryzen Робертом Хэллоком (Robert Hallock) появилось достаточно оперативно, заодно позволив нам нарушить воскресную апатию действительно интересными заявлениями представителя компании.

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Источник изображения: YouTube, KitGuru

Роберт Хэллок поделился своими соображениями по поводу выбора компаниями Intel и AMD различных путей эволюционного развития своих потребительских процессоров. Разработка архитектуры Zen первого поколения стартовала почти десять лет назад, первые процессоры Ryzen вышли на рынок в 2017 году, а потому за «базу для сравнения» в AMD выбрали семейство Intel Skylake, которое в те годы выпускалось по 14-нм технологии.

По мнению Хэллока, процессоры Intel тех лет страдали от высокого энергопотребления и большой площади кристалла, что прямо влияло на себестоимость их производства. Именно эти ограничения и заставили инженеров Intel задуматься о переходе на гибридную архитектуру, которая сочетает производительные и экономичные ядра. Такой подход позволил добиться нужных показателей энергопотребления и одновременно уменьшить площадь кристалла.

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Задел архитектуры AMD Zen оказался настолько серьёзным, что компания получила возможность масштабировать производительность или снижать энергопотребление в широких пределах, в зависимости от конкретных приоритетов, и переходить на гибридную архитектуру при этом не было необходимости. Заодно и использование передовой литографии позволяло делать кристаллы процессоров Ryzen достаточно компактными. Грубо говоря, AMD своих целей достигла без радикальных изменений в архитектуре Zen, и продолжает это делать, а потому процессоры Ryzen в нынешнем поколении сохраняют преемственность без оглядки на действия конкурента.