Уровень выхода годной продукции по технологии Intel 7 радует.

С трибуны своей страницы в одной из социальных сетей популярный в определённых кругах канал Moore’s Law Is Dead вещает, что в ассортименте будущих процессоров Intel Xeon семейства Sapphire Rapids появится не менее двух моделей с 60 ядрами, и это будет полная для этой серии конфигурация. Как можно судить по ранним фотографиям, процессоры будут объединять до четырёх кристаллов, а это значит, что каждый будет содержать по пятнадцать ядер. Год назад даже считалось, что каждый кристалл приютит до двадцати ядер.

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Источник изображения: YuuKi_AnS

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Источник считает, что появление 60-ядерных моделей Sapphire Rapids указывает на хороший уровень выхода годной продукции в рамках технологии Intel 7, которая ранее относилась к самой современной версии 10-нм техпроцесса. Следовательно, как заключает автор блога, у потребительских процессоров Raptor Lake, выпускаемых по той же технологии, всё будет в порядке с уровнем производственного брака.