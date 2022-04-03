С трибуны своей страницы в одной из социальных сетей популярный в определённых кругах канал Moore’s Law Is Dead вещает, что в ассортименте будущих процессоров Intel Xeon семейства Sapphire Rapids появится не менее двух моделей с 60 ядрами, и это будет полная для этой серии конфигурация. Как можно судить по ранним фотографиям, процессоры будут объединять до четырёх кристаллов, а это значит, что каждый будет содержать по пятнадцать ядер. Год назад даже считалось, что каждый кристалл приютит до двадцати ядер.
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Источник считает, что появление 60-ядерных моделей Sapphire Rapids указывает на хороший уровень выхода годной продукции в рамках технологии Intel 7, которая ранее относилась к самой современной версии 10-нм техпроцесса. Следовательно, как заключает автор блога, у потребительских процессоров Raptor Lake, выпускаемых по той же технологии, всё будет в порядке с уровнем производственного брака.