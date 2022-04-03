И это почти на 70% больше итогов первого квартала прошлого года.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

До символического миллиона поставленных электромобилей Tesla в прошлом году немного не дотянула, но по итогам текущего компания должна увеличить объёмы поставок до полутора миллионов штук, и это в самом скромном варианте. В ситуации, когда автогиганты останавливают конвейеры из-за нехватки комплектующих, компания Илона Маска (Elon Musk) умудряется наращивать объёмы производства впечатляющими темпами.

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Первый квартал Tesla завершила с 305 407 произведёнными и 310 048 поставленными электромобилями. Почти 95% этого количества пришлось на Model 3 и Model Y, седанов Model S и флагманских кроссоверов Model X было выпущено не более 14 218 штук.

Источник изображения: Tesla

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Если объёмы производства электромобилей Tesla последовательно сократились на несколько сотен штук, что легко объяснить многодневным простоем шанхайского предприятия в конце марта, то в годовом сравнении объёмы выросли на 69%, что по нынешним временам является впечатляющим прогрессом на фоне сохраняющегося дефицита комплектующих. Увы, цены на материалы тоже выросли, и Tesla не стеснялась повышать стоимость машин на протяжении первого квартала. Как вы можете помнить, недавно Model X подорожала сразу на $10 000, более доступные электромобили марки тоже прибавили цене несколько тысяч долларов.