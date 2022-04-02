Вслед за TSMC отрезвляющие оценки дальнейшему развитию ситуации на рынке электроники начали давать и отраслевые аналитики. Например, представители J.P. Morgan исключили акции Apple из списка рекомендованных к покупке, поскольку выразили уверенность в стремлении потребителей сократить свои расходы в условиях роста цен на энергоносители и ускорения инфляции.
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Во-первых, как считают авторы прогноза, ожидания по поводу успешного старта продаж iPhone SE третьего поколения вряд ли себя оправдают. Во-вторых, пользователи станут меньше тратить средств на услуги Apple, хотя в разгар пандемии эта категория обеспечивала приличные темпы роста выручки компании.
Qualcomm тоже почувствует на себе снижение интереса потребителей к смартфонам начального и среднего уровня. Это отчасти будет компенсировано концентрацией компании на процессорах для устройств верхнего ценового диапазона и попытками диверсифицировать ассортимент за счёт других сегментов рынка. В целом Qualcomm переживёт данную фазу кризиса легче, чем многие другие разработчики процессоров, как резюмируют представители J.P. Morgan.