Но на сроках запуска предприятия это не отразится.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В обширном материале на страницах Commercial Times содержится информация о том, что строящееся в штате Аризона предприятие Fab 21 будет готово к монтажу оборудования не ранее первого квартала 2023 года, что является некоторым отставанием по сравнению с первоначальным графиком. При этом начать массовое производство 5-нм изделий на Fab 21 компания рассчитывает в 2024 году, как и планировалось изначально.

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Источник изображения: AZ Central

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Источник сообщает, что здесь будет освоено производство изделий для клиентов TSMC с использованием техпроцессов N5, N5P и N4. Первая фаза экспансии подразумевает выпуск около 20 тысяч кремниевых пластин ежемесячно. Ожидается, что клиентами Fab 21 станут не только оборонные заказчики США, но и компании Apple, Qualcomm, AMD и NVIDIA.