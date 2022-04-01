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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Panasonic сосредоточится на аккумуляторах, ПО и водородной энергетике
За три года на этих направлениях будут сделаны инвестиции в сумме $4,9 млрд.
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В Японии сегодня начался новый фискальный год, и эту возможность новый генеральный директор Panasonic Юки Кусуми (Yuki Kusumi), как отмечает Bloomberg, использовал для рассказа о планах корпорации на ближайшие три года. Прежде всего, на капитальное строительство и исследования за указанный период будет потрачено не менее $4,9 млрд, причём две трети этих средств будут использованы для развития производства литиевых аккумуляторов. По слухам, Panasonic собирается к 2024 году запустить на территории США новое предприятие по выпуску аккумуляторных ячеек, включая элементы типоразмера 4680.

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Источник изображения: Bloomberg

Примерно треть суммы в $4,9 млрд будет направлена на перспективные сферы вроде водородной энергетики и программного обеспечения для управления логистикой – в прошлом году Panasonic купила за $7,1 млрд компанию Blue Yonder, которая специализируется на подобном софте, и теперь её разработки материнская корпорация намерена интегрировать в свою экосистему.

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За три года Panasonic также рассчитывает получить не менее $12,2 операционной прибыли, часть этих средств может быть потрачена на новые поглощения. Юки Кусуми возглавляет Panasonic с апреля прошлого года, он потратил это время на превращение корпорации в холдинг, обеспечивающий более гибкое принятие решений об инвестиции средств в то или иное направление. Получается, что на ближайшие годы для Panasonic главным видом бизнеса станет выпуск литиевых аккумуляторов.

#финансы #panasonic #аккумуляторы #инвестиции #водородное топливо
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Виталий Shokerxxx
13:56
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Там вам "остатки" под херсоном наваляли https://i.c97.org/ai/461631/aux-1648789646-1648764385-5761.jpg
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