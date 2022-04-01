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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD проведёт собрание акционеров 18 мая в заочном формате
На этом мероприятии руководство иногда обсуждает интересные темы.
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Первый квартал только завершился, и компания AMD ещё не готова объявить его финансовые итоги, но на сайте компании в последний день прошлого квартала успело появиться приглашение на ежегодное собрание акционеров, которое состоится 18 мая текущего года в онлайн-формате. Последнее условие диктуется не столько мерами санитарной безопасности, сколько удобством проведения голосования – выразить своё мнение дистанционно сможет каждый из приглашённых на собрание держателей акций AMD.

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Источник изображения: AMD

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Компания заранее обеспечит имеющих право голоса акционеров специальным 16-значным кодом, который нужно будет ввести на сайте виртуального собрания в день голосования. Это позволит каждому акционеру оперативно проголосовать по всем вопросам, вынесенным на повестку дня. Собственно, обсуждаться будут привычные вопросы: выбор состава совета директоров, утверждение аудиторского агентства, утверждение гонораров руководителей компании по итогам прошлого года, а также прочие вероятные темы, которые могут возникнуть до начала работы собрания.

#amd #финансы #акции
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ты че раскудахтался, полудурок) если бы не насквозь в ограниченном пространстве сдетонировал бы боекомплект.
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Виталий Shokerxxx
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Там вам "остатки" под херсоном наваляли https://i.c97.org/ai/461631/aux-1648789646-1648764385-5761.jpg
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То есть блокировка всех российских госсми не достаточно для блокировки Ютуб? Походу ютуб может блочить дальше.
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