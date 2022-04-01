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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla не смогла возобновить производство электромобилей в Китае после локдауна
Задержка достигнет пары дней, как минимум.
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Когда в прошлые выходные власти Шанхая объявили о намерениях ввести поэтапный локдаун для двух частей города, разделённых рекой Хуанпу, предполагалось, что расположенное на одном берегу предприятие Tesla приостановит свою работу на пару дней с понедельника. В действительности оно не работало до четверга включительно, но и снятие локдауна в этой части города не смогло синхронизировать с возобновлением производства электромобилей. Как сообщает CNBC, на китайской площадке Tesla не готова будет запустить сборку электромобилей ни сегодня, ни завтра.

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Источник изображения: Reuters

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Пока представители Tesla требуют от местных властей разрешения на перевозку готовых электромобилей в ту часть города, которая сегодня закрылась на локдаун. Китайское предприятие Tesla является крупнейшим экспортёром продукции этой марки, она поставляется в Европу, пока немецкое предприятие не вышло на проектную мощность. Задержка в возобновлении работы предприятия в Шанхае обернётся для компании упущенной возможностью выпустить несколько сотен или даже тысяч машин. Сейчас предприятие рассчитано на выпуск примерно 10 тысяч машин каждую неделю, а скоро время простоя как раз достигнет одной недели, поэтому ущерб от локдауна будет заметным. На первых этапах пандемии весной 2020 года предприятие Tesla в Калифорнии простаивало почти шесть недель, это вызвало ярость генерального директора Илона Маска (Elon Musk) и в какой-то степени способствовало его переезду в Техас с последующим переносом в этот штат штаб-квартиры компании.

#tesla #китай #пандемия #электромобили tesla
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Виталий Shokerxxx
14:10
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Андрей Фролов
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Я уже показал работу украинских СМИ. Так что дальше лесом.
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ccoonstt
14:07
Так повтори. А пока твой ссыкливый президент даже войну не объявил.:) Атака нефтебазы - агония нацистской власти.
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Switchblade
14:07
"1 апреля в России стартовал весенний призыв в армию." Ни на что не намекаю но тут выше другой далбаеб огласил норму 50тыс подохших ванек. https://s1.gifyu.com/images/98533211.jpg
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Switchblade
14:06
В ванек ушел, в ванек. А водка не спасает тебя наебали. На временно окупированных торговать может хоть за луидоры. Вернем территории и все будет норм. Рашка заплатит репарации из конфискованного ба...
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Adam Smith
14:04
там видимо вскольз броню струя прошила иначе полюбому экипаж зажарился и сдетонировали выстрелы. Погугли как рпг прошивает насквозь бытэры
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Андрей Фролов
14:03
Писдешь ))
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Switchblade
14:02
А чья война, кто ее развязал? https://player.vimeo.com/video/694803612
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