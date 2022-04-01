Когда в прошлые выходные власти Шанхая объявили о намерениях ввести поэтапный локдаун для двух частей города, разделённых рекой Хуанпу, предполагалось, что расположенное на одном берегу предприятие Tesla приостановит свою работу на пару дней с понедельника. В действительности оно не работало до четверга включительно, но и снятие локдауна в этой части города не смогло синхронизировать с возобновлением производства электромобилей. Как сообщает CNBC, на китайской площадке Tesla не готова будет запустить сборку электромобилей ни сегодня, ни завтра.
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Пока представители Tesla требуют от местных властей разрешения на перевозку готовых электромобилей в ту часть города, которая сегодня закрылась на локдаун. Китайское предприятие Tesla является крупнейшим экспортёром продукции этой марки, она поставляется в Европу, пока немецкое предприятие не вышло на проектную мощность. Задержка в возобновлении работы предприятия в Шанхае обернётся для компании упущенной возможностью выпустить несколько сотен или даже тысяч машин. Сейчас предприятие рассчитано на выпуск примерно 10 тысяч машин каждую неделю, а скоро время простоя как раз достигнет одной недели, поэтому ущерб от локдауна будет заметным. На первых этапах пандемии весной 2020 года предприятие Tesla в Калифорнии простаивало почти шесть недель, это вызвало ярость генерального директора Илона Маска (Elon Musk) и в какой-то степени способствовало его переезду в Техас с последующим переносом в этот штат штаб-квартиры компании.