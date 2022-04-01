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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Слухи о выкупе акций Toshiba способствовали росту их курсовой стоимости на 6,3%
Американский фонд мог бы выкупить активы Toshiba под прикрытием японских партнёров.
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Агентство Bloomberg тоже не брезгует принципом «днём согнём, вечером разогнём». Вчера оно опубликовало информацию о достижении американской инвестиционной компанией Bain Capital договорённости с крупнейшим акционером Toshiba – фондом Effissimo Capital Management, согласно которой первая получает право на выкуп принадлежащих второй 9,9% акций Toshiba в случае приватизации японской корпорации. Сама Bain Capital при этом рассчитывала выкупить не менее двух третей акций Toshiba. Подчеркнём, сейчас капитализация японской корпорации достигает $16,4 млрд, поэтому найти финансирование под выкуп Bain Capital рассчитывала при поддержке консорциума преимущественно японских компаний и фондов.

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Источник изображения: Bloomberg

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Почему именно японских? Всё просто – Toshiba до сих пор ведёт разработки в сфере ядерной энергетики, и власти страны не допустят к этим активам исключительно иностранных инвесторов, а группа японских покупателей в своём большинстве могла бы нивелировать участие Bain Capital в этой инициативе. Впрочем, к утру пятницы последняя заявила, что конкретное решение о выкупе акций Toshiba ещё не принято, а японская корпорация добавила, что не задействована ни в каких переговорах на эту тему. Японский министр торговли Коити Хагиуда (Koichi Hagiuda) успел заявить, что доступ Toshiba к технологиям, влияющим на национальную безопасность, вынуждает правительство страны тщательно следить за ситуацией. В любом случае, само обсуждение возможного выкупа вызвало рост котировок акций Toshiba на 6,3%.

#финансы #toshiba #акции #япония #инвестиции
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