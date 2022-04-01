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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Эксперты Barclays сочли, что к следующему году AMD растеряет нынешние темпы развития
И не факт, что потом снова обретёт.
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Акции AMD уже второй год подряд являются фаворитами американского технологического сектора, но некоторые аналитики порой пытаются давать отрезвляющие оценки их дальнейшей динамике. Например, специалисты Barclays выразили сомнение в том, что на ключевых для AMD рынках в 2023 году сохранятся нынешние темпы роста. По их мнению, все они сейчас растут слишком быстро, чтобы такая тенденция сохранялась на протяжении длительного периода.

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Источник изображения: AMD

Эксперты Barclays снизили прогноз по курсу акций AMD с $148 до $115, и это сразу вызвало снижение стоимости этих бумаг на пять с лишним процентов в первые часы после открытия торговой сессии. Впрочем, аналитики не сомневаются, что по итогам текущего года AMD сможет увеличить выручку на 31%, основные проблемы с ростом бизнеса у компании могут возникнуть лишь в следующем году.

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По крайней мере, авторы прогноза ожидают, что темпы роста спроса на продукцию AMD в следующем году замедлятся в сегменте ПК и игровых компонентов, да и оптимизм инвесторов по поводу эффекта от покупки Xilinx несколько поубавится. Некоторой неопределённости добавляет и возможность увеличения своих долей рынка компаниями Intel и Arm.

#amd #аналитика #финансы #акции
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