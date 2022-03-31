Как сообщает издание Yahoo Finance, попытка Qualcomm доверить производство 5-нм мобильных процессоров компании Samsung Electronics завершилась разочарованием, поскольку уровень выхода годных изделий оказался довольно низким, объёмы поставок не достигли желаемых величин, в результате заказчику пришлось уступить часть рыночных позиций конкурирующей компании MediaTek.
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Сделав определённые выводы, Qualcomm теперь настроена поручить TSMC выпуск перспективных процессоров семейства Snapdragon 8 Gen 1 и Gen 2, а также перенести на конвейер тайваньского подрядчика ряд 7-нм изделий. В следующем году миграция от Samsung к TSMC только усилится, как считают источники. При этом ни Qualcomm, ни MediaTek не особо обеспокоены снижением спроса на смартфоны, поскольку они готовы расширять ассортимент процессоров иного предназначения, начиная от систем искусственного интеллекта и заканчивая автомобильными.