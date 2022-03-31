Да и прогноз по выручке снижать в апреле не будет.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В принципе, председатель совета директоров TSMC уже дал понять, что ожидаемое снижение спроса на смартфоны и потребительскую электронику не вынудит компанию отказаться от прогноза по росту выручки на 25% по итогам года, либо сократить капитальные затраты, но сайт DigiTimes аналогичную мысль доносит до читателей уже в изложении неких отраслевых обозревателей.

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Источник изображения: TSMC

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В середине апреля TSMC должна провести встречу с инвесторами, и эксперты не ожидают от руководства компании каких-либо значимых корректировок. Выручку в этом году компания по-прежнему рассчитывает увеличить на 25-29%, а на строительство новых предприятий и освоение новых технологий потратить от $40 до $44 млрд. Снижение спроса на одних направлениях должно компенсироваться другими, точно так же, как это наблюдалось при запрете на обслуживание HiSilicon из-за американских санкций – спрос на услуги TSMC очень высок, чтобы его могла серьёзно подорвать существующая геополитическая конъюнктура.