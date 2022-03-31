В отличие от той же Tesla, например.

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Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Требования властей могли ограничить способность более 10 млн жителей Шанхая посещать место работы в связи с введением нового локдауна после вспышки коронавирусной инфекции, но сайт DigiTimes со ссылкой на комментарии представителей SMIC сообщил, что деятельность местных предприятий компании данными мерами затронута не была.

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Источник изображения: SMIC

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На площадке в Шанхае у SMIC имеются линии по обработке кремниевых пластин типоразмера 250 и 300 мм соответственно, они в равной степени были ограждены от последствий локдауна. Литографическое производство отличается высокой степенью автоматизации, низкой плотностью размещения персонала и обязательным использованием защиты органов дыхания, которые в данной ситуации больше оберегают продукцию и оборудование предприятия от воздействия человека. По этой причине данный тип производства не так уязвим для пандемии, как другие.