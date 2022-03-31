Поскольку в нынешних условиях разработка новых изделий может затягиваться из-за непредсказуемых факторов, производители не торопятся свои обещания подкреплять конкретными датами. Вот и словенская компания EK Water Blocks решила просто уведомить своих клиентов, что ведёт разработку водоблоков для GeForce RTX 3090 Ti в различных исполнениях, но пока не может сказать, когда они будут выпущены на рынок.
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Прежде всего, компания обещает предложить водоблоки для GeForce RTX 3090 Ti эталонного дизайна, хотя со временем появятся и решения для видеокарт ASUS, EVGA и MSI собственного дизайна. Все эти водоблоки будут оснащаться укрепляющими пластинами, хотя у видеокарты GeForce RTX 3090 Ti микросхем памяти на оборотной стороне печатной платы нет. При этом будет сохранена совместимость с фирменной модульной системой Matrix7, облегчающей сборку контура жидкостной системы охлаждения для пользователя.