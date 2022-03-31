Маленький шаг для Apple и огромный скачок для полупроводниковой отрасли КНР.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Производственный инцидент на предприятии Kioxia по выпуску твердотельной памяти, который привёл к отбраковке партии продукции, как отмечает Bloomberg, подтолкнул Apple задуматься о поиске новых поставщиков, среди которых будет рассматриваться и китайская YMTC, которая с осени прошлого года освоила выпуск 128-слойных микросхем памяти типа QLC 3D NAND.

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Источник изображения: YMTC

На пути реализации этой инициативы может возникнуть ряд препятствий, но опыт сотрудничества Apple и китайского поставщика дисплеев BOE Technology показывает, что они преодолимы. Во-первых, опекаемая холдингом Tsinghua Unigroup компания YMTC должна будет доказать свою политическую нейтральность в глазах американского партнёра, а это в нынешних условиях будет сделать не так просто. Во-вторых, поставщик памяти должен будет доказать свою надёжность как по стабильности поставок, так и по уровню брака.

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Мотивировать Apple обратиться к YMTC могут как более низкая цена, так и географическая близость к предприятиям, на которых собираются iPhone. Ожидается, что китайский поставщик сможет снабжать Apple до 5% всей твердотельной памяти, используемой при производстве смартфонов. Если она при этом окажется дешевле зарубежных аналогов, то Apple сможет при этом сэкономить. В любом случае, вопрос о сотрудничестве компаний пока не решён.