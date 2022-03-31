В середине февраля прошлого года Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сменил на посту генерального директора Intel Роберта Суона (Robert Swan), который несколькими годами ранее принял бразды правления после скандального увольнения Брайана Кржанича (Brian Krzanich). Как отмечает Reuters со ссылкой на выдержку из финансовой отчётности Intel, действующий глава компании за свой первый год работы получит вознаграждение в размере $178,6 млн, что в 1711 раз больше средней зарплаты сотрудника.
реклама
Акции компании при этом формировали 79% компенсационного пакета, а его приличную величину можно объяснить мотивирующими выплатами, которые полагаются руководителю компании в первый год работы. Всего Гелсингер на этом основании должен получить акций на общую сумму $110 млн. Именно эта часть компенсационного пакета создаёт заметный разрыв с доходами Роберта Суона в последний год его работы в Intel – тот в 2020 году получил всего лишь в 217 раз больше, чем среднестатистический сотрудник компании.