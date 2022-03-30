На этот раз уровень производительности снова достиг рекордного уровня

Путь новой видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на прилавки был долгим и тернистым. Но ничто так не подзадоривает, как ожидание, а особенно если продукт оказывается не только не хуже, но даже лучше самых смелых предположений. Что же, Palit готова представить финальный аккорд линейки GeForce RTX 30 на базе флагманской архитектуры NVIDIA Ampere. Серия GameRock включает две модели, каждая из которых способна превратить современный компьютер в настоящий геймерский центр.Что и говорить, ведь пока игровые студии не придумали ничего, что способно было бы доставить проблем новой GeForce RTX 3090 Ti. Флагманский графический чип получил рекордные 10 752 ядра CUDA. Расчётная мощность в трассировке лучей достигает 78 RT-TFLOP, а при построении привычных шейдеров – немалых 40 Shader-TFLOP. Не менее впечатляющих показателей достигают тензорные ядра с пиковой мощностью до 320 Tensor-TFLOP.Количество видеопамяти стандарта GDDR6X зафиксировано на уровне 24 Гб, а вот скорость равняется рекордным 21 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность на уровне 1 ТБ/с. Да, это ещё один рекорд, о котором стоит помнить тем, кто задумывается о покупке флагманской видеокарты. Всё это гарантирует непревзойдённый игровой опыт, а владельцы новинки смогут ещё долго не вспоминать о досадных зависаниях и проблемах с низким количеством кадров в секунду.Для подключения потребуется новый 16-контактный разъём питания, а заявленный уровень потребления достигает 460 Вт. Это всего на 10 Вт больше, чем у эталонной модели хотя блок питания всё же лучше брать выше 1000 Вт. Размер GeForce RTX 3090 Ti в исполнении Palit составляет 314×137×65 мм, а сама новинка займёт сразу 3 слота. В комплекте поставляется держатель для видеокарты, который надёжно защитит видеокарту от повреждения во время транспортировки. Приятно радует глаз светодиодная подсветка, занимающая 90% всей площади передней панели, а специализированное ПО ThunderMaster позволяет создать уникальный визуальный стиль. В конце концов владелец настоящего суперфлагмана должен выделяться.Система охлаждения представлена литыми пластинами Triple A со специальными тепловыми трубками, получившими двойной U, что значительно улучшает эффективность отвода тепла. В серии GameRock Palit приготовила две модели, отличающиеся дополнительным заводским разгоном. А вот точных данных о цене в российской рознице пока нет, а сами видеокарты в магазины не поступали.