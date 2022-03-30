Но спрос в целом всё равно будет превышать предложение.

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Председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu), как сообщает Nikkei Asian Review, на недавнем отраслевом мероприятии признался, что компания уже начала чувствовать на себе последствия последних событий вокруг Украины и новой волны локдаунов в Китае.

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Источник изображения: TSMC

Снижение спроса на чипы чувствуется в сегменте смартфонов, ПК и телевизоров. Попутно растут расходы на закупку материалов и логистику, и компании вынуждены перекладывать эти издержки на кошелёк покупателя. Макроэкономическая ситуация вызывает дополнительное беспокойство участников рынка.

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Даже это падение спроса, по словам главы совета директоров TSMC, не позволит компании силами имеющихся производственных мощностей удовлетворить имеющийся спрос, поэтому величину капитальных затрат на этот год компания снижать не собирается. Компенсировать просадку спроса на одних направлениях TSMC будет за счёт других – например, автомобильном, интернета вещей и высокопроизводительных вычислений. В конце января TSMC заявила, что рассчитывает по итогам года увеличить выручку на 25% и потратить на расширение производства и освоение новых техпроцессов $44 млрд.