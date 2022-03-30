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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC ожидает снижения спроса на чипы в сегменте смартфонов, ПК и телевизоров
Но спрос в целом всё равно будет превышать предложение.
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Председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu), как сообщает Nikkei Asian Review, на недавнем отраслевом мероприятии признался, что компания уже начала чувствовать на себе последствия последних событий вокруг Украины и новой волны локдаунов в Китае.

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Источник изображения: TSMC

Снижение спроса на чипы чувствуется в сегменте смартфонов, ПК и телевизоров. Попутно растут расходы на закупку материалов и логистику, и компании вынуждены перекладывать эти издержки на кошелёк покупателя. Макроэкономическая ситуация вызывает дополнительное беспокойство участников рынка.

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Даже это падение спроса, по словам главы совета директоров TSMC, не позволит компании силами имеющихся производственных мощностей удовлетворить имеющийся спрос, поэтому величину капитальных затрат на этот год компания снижать не собирается. Компенсировать просадку спроса на одних направлениях TSMC будет за счёт других – например, автомобильном, интернета вещей и высокопроизводительных вычислений. В конце января TSMC заявила, что рассчитывает по итогам года увеличить выручку на 25% и потратить на расширение производства и освоение новых техпроцессов $44 млрд.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc
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vcxz4321
13:00
Правильно думает Лю: шум пустого желудка заглушает мысли о новом телике.
TSMC ожидает снижения спроса на чипы в сегменте смартфонов, ПК и телевизоров
N1ghtwish
12:58
Что-то я тебя, дырявого, тут раньше не видел (до 24 февраля), не подскажешь почему?
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denius4
12:57
Небыло никакого рейдерского захвата.Власти Китая об этом официально не объявляли. Они заблокировали сделку АРМ.Теперь хотят обойти Ву как владельца 17% акций,образно говоря "законно кинуть".
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ахахах
12:53
ну откуда у хохлов факты возьмутся,если им фейки всё время крутят.Они думают,что они скоро чуть ли не Тулу брать будут,ну и пусть будут в неведении происходящего,они потом всё сами узнают
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*Tiger*
12:52
Чтобы ещё такое придумать, чтобы цены поднять? А, во! От снижения спроса ещё не поднимали, раньше только от увеличения.
TSMC ожидает снижения спроса на чипы в сегменте смартфонов, ПК и телевизоров
Виталий Shokerxxx
12:50
ну да ну да. чет олигархи дохнут пачками ни кто не лечит. и да 21 век как и предыдущие века купи бутылек с живой водой.. элексир бессмертия .. https://22century.ru/wp-content/uploads/2016/06/sci_rapis...
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