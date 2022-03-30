Почти два года, как напоминает The Financial Times, руководство Arm пытается сместить с поста генерального директора Arm China – совместного предприятия с инвесторами, в котором сам Аллен Ву (Allen Wu) владеет почти 17% акций. Он ещё и удерживает печать компании, без которой оформить юридически значимые решения не получается.
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Самой Arm в китайском совместном предприятии принадлежат 47,3%, но теперь источники сообщают, что компания собирается передать их SoftBank, чтобы упростить выход на публичное размещение акций в американской юрисдикции. Последний шаг, который должен состояться в ближайшие 12 месяцев, способен принести японской корпорации почти $60 млрд.
Arm сейчас хочет избавиться от акций Arm China, но сохранить за собой лицензионное соглашение, позволившее по итогам прошлого года получить пятую часть всей выручки именно от китайских клиентов. Участие Arm в столь скандальных совместных предприятиях способно помешать компании выйти на американский фондовый рынок. Arm и SoftBank даже ведут переговоры с властями Шэньчжэня с целью повлиять на мятежного директора Arm China, но пока проблема далека от решения.