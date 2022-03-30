Заимствуя статистические данные Omdia по выручке в полупроводниковом секторе за прошлый год, представители сайта DigiTimes поскупились на табличную информацию, но специфику соперничества Intel и Samsung можно объяснить и на словах. Если в первом полугодии лидером рынка оставалась первая, то во втором на вершине рейтинга оказалась Samsung Electronics.
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В целом, выручку обеих компаний по итогам четвёртого квартала прошлого года разделяют всего $19 млн, причём Intel оказывается на втором месте, а Samsung лидирует с почти $20 млрд выручки. Весь 2021 год оказался более благоприятным для Intel, поскольку компания за период выручила $76,6 млрд против $75,2 млрд у Samsung. Последней во втором полугодии помог рост цен на микросхемы памяти, а вот у Intel выручка по итогам года почти не изменилась относительно 2020 года. При этом остальные девять компаний сектора, вошедшие в первую десятку, свою выручку в 2021 году увеличили минимум на 15% каждая. Всего полупроводниковая отрасль в прошлом году выручила $587 млрд, впервые преодолев планку в $500 млрд.