По данным Omdia, по крайней мере.

Заимствуя статистические данные Omdia по выручке в полупроводниковом секторе за прошлый год, представители сайта DigiTimes поскупились на табличную информацию, но специфику соперничества Intel и Samsung можно объяснить и на словах. Если в первом полугодии лидером рынка оставалась первая, то во втором на вершине рейтинга оказалась Samsung Electronics.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

В целом, выручку обеих компаний по итогам четвёртого квартала прошлого года разделяют всего $19 млн, причём Intel оказывается на втором месте, а Samsung лидирует с почти $20 млрд выручки. Весь 2021 год оказался более благоприятным для Intel, поскольку компания за период выручила $76,6 млрд против $75,2 млрд у Samsung. Последней во втором полугодии помог рост цен на микросхемы памяти, а вот у Intel выручка по итогам года почти не изменилась относительно 2020 года. При этом остальные девять компаний сектора, вошедшие в первую десятку, свою выручку в 2021 году увеличили минимум на 15% каждая. Всего полупроводниковая отрасль в прошлом году выручила $587 млрд, впервые преодолев планку в $500 млрд.