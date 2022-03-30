Как поясняет ресурс CNBC, в истории присутствия акций Apple на фондовом рынке было лишь четыре периода непрерывного роста курсовой стоимости на протяжении более десяти рабочих дней подряд, и последний из них начался 14 марта этого года. Впрочем, достигнутые за это время результаты всё равно уступают весне 2003 года, когда курс акций вырос более чем на треть, но зато сейчас Apple добавила к своей капитализации сразу $400 млрд.
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По сути, это приближает капитализацию Apple к $3 трлн – уровню, с которого акции компании начали своё снижение в начале января этого года. Если рост курса акций Apple продолжится, то капитализация в очередной раз может преодолеть эту символическую отметку. Одновременно растут в цене акции других компаний технологического сектора США и профильные индексы, но акции Apple пока их опережают по своей динамике.