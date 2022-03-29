Макроэкономическая неопределённость будет править миром.

Ещё несколько месяцев назад многие отраслевые аналитики сулили полупроводниковому сектору вхождение в многолетний «суперцикл роста», руководители отдельных компаний сектора типа той же Intel лишь подогревали ожидания, но весна 2022 года охладила пыл оптимистов. Как заявили в своём новом отчёте эксперты Goldman Sachs, сложная макроэкономическая обстановка в ближайшие 12 месяцев не позволит некоторым компаниям полупроводникового сектора сохранять прежние темпы роста курсовой стоимости акций.

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Источник изображения: Getty Images

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В ближайшие месяцы потребители чипов по инерции продолжат формировать увеличенные запасы необходимых компонентов, потому что отложенный спрос на фоне сохраняющегося дефицита достаточно высок. Однако, в дальнейшем спрос снизится до нормального уровня, поскольку инфляция и рост ключевых ставок сократят потребительские расходы и ограничат объёмы промышленного производства. К слову, авторы прогноза в этом контексте исключили акции AMD из списка ценных бумаг американских компаний, рекомендованных инвесторам к покупке.