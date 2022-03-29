Популярному сайту VideoCardz сегодня удалось выполнить своё главное предназначение – за считанные часы до официального дебюта видеокарты GeForce RTX 3090 Ti назвать её рекомендованную производителем розничную стоимость.
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Итак, если GeForce RTX 3090 предписывалось продавать по цене $1499, то с появлением суффикса «Ti» в названии цена выросла сразу на треть, до $1999. Этот же источник опубликовал результаты сравнения обеих видеокарт в наборе тестов семейства 3DMark, и средний прирост GeForce RTX 3090 Ti по уровню быстродействия не превысил 7%. Такая вот замечательная арифметика - $500 сверху за дополнительные семь процентов производительности.