Макроэкономическая неопределённость заставляет проявлять осторожность.

В условиях дефицита производственных мощностей и резких колебаний спроса долгосрочные контракты стали нормой для многих участников рынка, и мощности некоторых компаний уже загружены полностью на год или два вперёд. Специализация в сегменте производства полупроводниковых компонентов подразумевает, что кристаллы на кремниевых пластинах формируют одни участники рынка, а их монтажом в корпус и тестированием занимаются другие. Тайваньский сайт DigiTimes сообщил, что занимающиеся тестированием чипов компании Sigurd Microelectronics и King Yuan Electronics всё чаще сталкиваются с осторожностью клиентов при формировании заказов на следующий год.

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Источник изображения: DigiTimes

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Некоторые производители чипов хотят дождаться большей ясности в развитии рынка, прежде чем резервировать мощности по тестированию на следующий год. Не исключено, что рост спроса на компоненты замедлится или полностью прекратится, поскольку весну этого года мир встретил состоянием макроэкономической неопределённости. В чём специализирующиеся на тестировании чипов компании не сомневаются, так это в сохранении высокого спроса на модули беспроводной связи и автомобильные компоненты.