Приведёт ли это к появлению собственного полупроводникового производства, пока не уточняется.

Власти Канады удерживали дочь основателя Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) по запросу правоохранительных органов США с 2018 года, но в прошлом году ей удалось вернуться в Китай, а полгода назад она вернулась к исполнению обязанностей финансового директора промышленного гиганта. Как сообщает Reuters со ссылкой на комментарии самой Мэн Ваньчжоу, за время её отсутствия многое изменилось, и теперь ей приходится учиться новым вещам.

реклама

Источник изображения: Reuters

Попутно финансовый директор Huawei отметила, что американские санкции сплотили компанию и позволили ей сформировать чёткую стратегию развития в новых условиях. Выручка Huawei впервые упала в прошлом году, сразу на 29%, но винить в этом следует не только сокращение объёмов продаж смартфонов, но и общее воздействие пандемии, а также снижение спроса на базовые станции сетей 5G на китайском рынке.

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Председатель совета директоров Huawei Гуо Пин (Guo Ping) заявил, что компания ищет способы сохранения своего бизнеса по выпуску смартфонов, а также будет вкладываться в технологии, связанные с производством полупроводниковых компонентов. При этом представитель компании отказался отвечать на вопрос о намерениях Huawei построить собственное предприятие по выпуску чипов. Зато он отметил, что у компании нет намерений выводить операционную систему Harmony OS за пределы китайского рынка, а степень воздействия американских санкций против России на бизнес компании пока не поддаётся оценке.