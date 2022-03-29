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Новости Hardware Алексей Сычёв
Финансовый директор Huawei заявила, что санкции сплотили компанию
Приведёт ли это к появлению собственного полупроводникового производства, пока не уточняется.
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Власти Канады удерживали дочь основателя Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) по запросу правоохранительных органов США с 2018 года, но в прошлом году ей удалось вернуться в Китай, а полгода назад она вернулась к исполнению обязанностей финансового директора промышленного гиганта. Как сообщает Reuters со ссылкой на комментарии самой Мэн Ваньчжоу, за время её отсутствия многое изменилось, и теперь ей приходится учиться новым вещам.

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Источник изображения: Reuters

Попутно финансовый директор Huawei отметила, что американские санкции сплотили компанию и позволили ей сформировать чёткую стратегию развития в новых условиях. Выручка Huawei впервые упала в прошлом году, сразу на 29%, но винить в этом следует не только сокращение объёмов продаж смартфонов, но и общее воздействие пандемии, а также снижение спроса на базовые станции сетей 5G на китайском рынке.

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Председатель совета директоров Huawei Гуо Пин (Guo Ping) заявил, что компания ищет способы сохранения своего бизнеса по выпуску смартфонов, а также будет вкладываться в технологии, связанные с производством полупроводниковых компонентов. При этом представитель компании отказался отвечать на вопрос о намерениях Huawei построить собственное предприятие по выпуску чипов. Зато он отметил, что у компании нет намерений выводить операционную систему Harmony OS за пределы китайского рынка, а степень воздействия американских санкций против России на бизнес компании пока не поддаётся оценке.

#смартфоны #финансы #huawei #санкции
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