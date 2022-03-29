По информации издания China Times, крупнейшие контрактные производители чипов расширяют свои мощности гораздо быстрее, чем это могут делать снабжающие их кремниевыми пластинами компании. В результате, как сообщается, вплоть до 2024 года на рынке может сохраняться дефицит кремниевых пластин – тем более, что многие поставщики уже законтрактовали все свои квоты до 2024 или даже 2026 года.
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После 2024 года в строй могут быть введены новые предприятия, выпускающие кремниевые пластины, но цены всё равно успеют к тому времени превысить $200 за пластину типоразмера 300 мм. В реальности это означает, что если к 2025 году стоимость кремниевой пластины и вырастет на 25%, продукция TSMC в результате подорожает всего на несколько процентов в худшем случае. Гораздо большей проблемой может стать непосредственно дефицит кремниевых пластин, сдерживающий темпы экспансии производителей чипов.