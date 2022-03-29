Но хуже всего, что будет сохраняться дефицит.

По информации издания China Times, крупнейшие контрактные производители чипов расширяют свои мощности гораздо быстрее, чем это могут делать снабжающие их кремниевыми пластинами компании. В результате, как сообщается, вплоть до 2024 года на рынке может сохраняться дефицит кремниевых пластин – тем более, что многие поставщики уже законтрактовали все свои квоты до 2024 или даже 2026 года.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

После 2024 года в строй могут быть введены новые предприятия, выпускающие кремниевые пластины, но цены всё равно успеют к тому времени превысить $200 за пластину типоразмера 300 мм. В реальности это означает, что если к 2025 году стоимость кремниевой пластины и вырастет на 25%, продукция TSMC в результате подорожает всего на несколько процентов в худшем случае. Гораздо большей проблемой может стать непосредственно дефицит кремниевых пластин, сдерживающий темпы экспансии производителей чипов.