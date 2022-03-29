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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC и Samsung хотели бы претендовать на американские субсидии
Иначе всё достанется Intel и GlobalFoundries.
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Конгресс и сенат США утвердят пакет законодательных мер по субсидированию национальной полупроводниковой отрасли только к концу мая, а потому заинтересованные стороны пока рассчитывают на внесение в профильные акты пунктов, позволяющих максимально эффективно использовать данные средства. Как сообщает Bloomberg, к законотворцам США обратились представители TSMC и Samsung с просьбой включить иностранные компании в перечень претендентов на получение профильных субсидий.

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Источник изображения: TSMC

По мнению руководства TSMC, властям США не следует ориентироваться на расположение штаб-квартиры компаний сектора при распределении субсидий, поскольку все лидеры рынка являются публичными компаниями с рассредоточенной структурой капитала. Представители компании также призывают власти США не пытаться воссоздать все элементы производственной цепочки внутри страны, а отдать предпочтение освоению передовых литографических технологий.

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TSMC уже приступила к строительству предприятия в штате Аризона, которое обойдётся ей не менее чем в $12 млрд, а Samsung собирается вложить в строительство второго предприятия в Техасе около $17 млрд. Оба начнут функционировать в 2024 году, но если TSMC собирается сосредоточиться на производстве 5-нм продукции, то Samsung свою литографическую специализацию пока не раскрывает.

#samsung #полупроводники #tsmc #сша
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