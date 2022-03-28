Смартфон Doogee S98 вызвал большой ажиотаж среди фанатов бренда и тех, кто уже успел оценить преимущества защищённых аппаратов. Что же, настало время для старта предзаказов, а мы рассмотрим ключевые особенности новинки. Прежде всего в глаза бросается второй дисплей. Это не главная фишка, но весьма приятное дополнение, которое позволяет выделиться из толпы безликих прямоугольников. Благодаря инновации можно читать поступающие сообщения, быть в курсе прогноза погоды или просто вывести на круглый экран стильные часы. Вообще дизайн задней панели сильно отличается от всего, что вы могли увидеть в магазинах, поэтому владелец Doogee S98 никогда не затеряется в толпе из надкусанных яблок и безликих брендов с плохо читаемыми надписями.
Поскольку мы говорим о защищённом смартфоне, то обойтись без упоминания некоторых особенностей просто невозможно. Прежде всего стоит узнать, что аппарат получил сертификаты IP68 и IP69K, а также соответствует стандарту MIL-STD-810G. Благодаря этому можно не бояться падений с высоты до полутора метров и погружений в воду на такую же глубину. Ну а военный сертификат и вовсе открывает вам дорогу в самые экстремальные уголки планеты, где перепады температур способны превратить любой другой телефон в кусок льдинки.
Но поговорим о скидках. Предварительные заказы открываются 28 марта на сайтах AliExpress и Doogeemall, при этом поставки стартуют уже в апреле. Торопитесь, всем тем, кто успеет оставить заказ до 1 апреля, приготовлена большая скидка, ведь вместо 339 долларов нужно будет заплатить всего 229. Кстати, с 1 апреля рамки беспошлинного таможенного взноса в РФ подняли с 200 евро до 1000 евро, что позволяет заказать новенький Doogee S98 и себе и знакомым на подарок. Ну а на AliExpress доступны купоны с дополнительными скидками для первых 1000 покупателей.
Из других функций: ёмкий аккумулятор на 6000 мАч, поддерживающий скоростную зарядку на 33 Вт. Есть дополнительная функция быстрой зарядки на 15 Вт, но в комплекте такой гаджет не идёт. Основной дисплей размером 6.3 дюйма защищён прочным стеклом Corning Gorilla Glass. Присутствует сканер отпечатков пальцев на кнопке включения, а дополнительная программируемая кнопка может использоваться для быстрого запуска фотоаппарата или любого другого приложения. За производительность отвечает современный процессор MediaTek Helio G96, а основная 64 Мп камера порадует как новичков, так и продвинутых пользователей. Если вы привыкли снимать все ключевые моменты вашей жизни, то непременно оцените накопитель на 256 Гб. Вместе с 8 Гб оперативной памяти он позволяет не задумываться о скорости работы смартфона.
Самой необычной функцией новинки смело можно назвать ИК-камеру на 20 Мп. Она способна снимать фото и видео в полной тьме, что обязательно придётся по вкусу любителям экспериментов. А вообще это просто интересно, ведь даже спустя много лет развития рынка смартфонов, подобная камера встречается редко. При желании объём накопителя легко расширяется с помощью карт памяти до 512 Гб, а оплачивать за товары и услуги можно с помощью NFC-модуля. Doogee S98 получил самую новую мобильную операционную систему Android 12, а производитель обещает выпускать обновления безопасности целых три года.