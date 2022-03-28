В КНР расположены крупные предприятия корейских компаний.

Поразившая мир пандемия политического конформизма резко сузила выбор при ответе на вопрос «против кого будем дружить». По информации Business Korea, власти США сейчас выступают с инициативой создания альянса с участием Тайваня и Южной Кореи, который помогал бы им противостоять Китаю в сфере технологического развития.

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Источник изображения: SK hynix

Власти Южной Кореи, в свою очередь, как отмечает источник, не готовы принять предложение заокеанского партнёра, поскольку видят в нём потенциальные риски для бизнеса крупных национальных корпораций. В частности, у Samsung Electronics в китайском Сиане расположено предприятие, обеспечивающее компанию 42% твердотельной памяти.

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SK hynix в этом отношении находится в ещё менее завидном положении: предприятие в Уси обеспечивает компанию 47% объёмов микросхем оперативной памяти, а недавно было принято решение перенести в Китай и контрактное производство чипов. Если китайские власти начнут как-либо противодействовать новоявленному альянсу, корейские компании рискуют потерять доступ к своим местным предприятиям или рынку сбыта.