Издание DigiTimes вернулось к сохраняющей актуальность теме роста цен на автомобильные компоненты полупроводникового типа. По данным источника, компания STMicroelectronics собирается со второго квартала поднять цены на основной ассортимент продукции. Более того, даже не отгруженная часть продукции достанется клиентам по уже более высоким ценам, хотя заказывали они её по старым.
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Японская Renesas в январе уже повышала цены на свою продукцию, но вскоре может последовать примеру Infineon и NXP, которые тоже готовятся к повышению цен. Во втором квартале поднимет цены и американская Texas Instruments. В четвёртом квартале прошлого года STMicro уже повышала цены на свою продукцию.
Не останется в стороне и TSMC, которая контролирует 60-70% рынка услуг по контрактному производству автомобильных чипов. По слухам, она в третьем квартале поднимет цены на свои услуги на 10-20%, применительно к производству компонентов по зрелым техпроцессам с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм.