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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei удалось увеличить чистую прибыль на 76% по итогам прошлого года
Но помощь в этом оказала продажа двух видов бизнеса.
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Вернувшаяся после трёхлетнего содержания в Канаде под домашним арестом дочь основателя Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou), как сообщает сайт Nikkei Asian Review, впервые выступила в своей привычной роли финансового директора компании после вынужденного перерыва. Как гласит годовой отчёт компании, её выручка в прошлом году сократилась на 28,5% до $100 млрд, но чистая прибыль выросла на 76% до $18 млрд – впрочем, к ней были отнесены единовременные поступления от реализации бизнеса по производству смартфонов и серверных систем.

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Источник изображения: Reuters

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Некогда ключевой вид деятельности по производству смартфонов сократил за прошлый год выручку на 50%, бизнес по производству телекоммуникационного оборудования уменьшил выручку на 6,97%, а корпоративный сегмент просел по выручке всего на 2%. Если в 2020 году Huawei удалось реализовать по всему миру 189 млн смартфонов, то в этом году компания вряд ли продаст более 20-25 млн устройств, как считают аналитики Isaiah Research. Изделия под маркой Honor в эту статистику более не попадают.

#аналитика #финансы #huawei #китайские производители
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