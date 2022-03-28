Но помощь в этом оказала продажа двух видов бизнеса.

Вернувшаяся после трёхлетнего содержания в Канаде под домашним арестом дочь основателя Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou), как сообщает сайт Nikkei Asian Review, впервые выступила в своей привычной роли финансового директора компании после вынужденного перерыва. Как гласит годовой отчёт компании, её выручка в прошлом году сократилась на 28,5% до $100 млрд, но чистая прибыль выросла на 76% до $18 млрд – впрочем, к ней были отнесены единовременные поступления от реализации бизнеса по производству смартфонов и серверных систем.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Некогда ключевой вид деятельности по производству смартфонов сократил за прошлый год выручку на 50%, бизнес по производству телекоммуникационного оборудования уменьшил выручку на 6,97%, а корпоративный сегмент просел по выручке всего на 2%. Если в 2020 году Huawei удалось реализовать по всему миру 189 млн смартфонов, то в этом году компания вряд ли продаст более 20-25 млн устройств, как считают аналитики Isaiah Research. Изделия под маркой Honor в эту статистику более не попадают.