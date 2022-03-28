В два раза больше, чем предшественники.

В базе данных Geekbench, как отмечает один популярный новостной ресурс, можно встретить упоминания о результатах тестирования процессоров AMD EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4, которые оснащены 32 или 96 ядрами. Пока речь идёт об инженерных образцах степпинга A0, поэтому делать вывод о характеристиках серийных экземпляров по их частотам преждевременно, но структура кеш-памяти уже соответствует товарным образцам.

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Источник изображения: Geekbench

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Можно обнаружить, что кеш-память второго уровня этих инженерных образцов имеет объём 1 Мбайт на каждое ядро. Это в два раза больше чем у предшественников, но с учётом перехода на 5-нм техпроцесс вряд ли серьёзно увеличит площадь кристалла. Удельный объём кеш-памяти третьего уровня не изменился, но с учётом появления моделей с большим количеством ядер, совокупный объем памяти этого уровня будет увеличен. Анонс процессоров данного семейства должен состояться до конца 2022 года.