В пору уже задуматься о водородной альтернативе.

Генеральный директор Daimler Trucks Мартин Даум (Martin Daum) со страниц The Financial Times счёл уместным рассказать аудитории о наличии спектра проблем на пути электрификации тяжёлого грузового транспорта. В прошлом году немецкий гигант выпустил немногим больше 700 электрических грузовиков и электробусов, и наметившаяся тенденция к росту цен на сырьё для аккумуляторов лишь сильнее замедлит процесс миграции на электротягу.

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Источник изображения: Bloomberg

Как поясняет Даум, средняя себестоимость классического дизельного грузовика на уровне используемых материалов укладывается в 25 000 евро, а для электрического грузовика на эти деньги нельзя купить даже аккумулятор требуемой ёмкости. Магистральному тягачу нужна тяговая батарея на 400 кВт‧ч, и при стоимости одно кВт‧ч ёмкости более $130 удовольствие получается не из дешёвых. В Daimler вообще считают, что аккумуляторный грузовик всегда будет дороже дизельного, и компенсировать эту разницу можно разве что за счёт субсидий и налоговых преференций.

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Если компания будет испытывать серьёзные трудности с доступом к сырью для изготовления тяговых батарей, то Daimler может ускорить разработку грузовиков на водородных топливных ячейках – для их производства редкое сырьё почти не требуется, и главной проблемой до сих пор оставались высокие затраты на добычу, хранение и транспортировку водорода, а также отсутствие развитой сети водородных заправок.