Второй по величине экономической активности город Китая – Шанхай, после недавней вспышки коронавирусной инфекции должен войти в поэтапный локдаун, первая фаза которого запрёт в домах почти половину из 25 млн жителей сроком на восемь дней. Как сообщает Reuters, крупнейший китайский контрактный производитель чипов SMIC продолжит работу своего предприятия в Шанхае даже в условиях локдауна.
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Опыт аналогичных мероприятий в Шэньчжэне показывает, что местные производители умеют организовать замкнутое функционирование предприятий в условиях локдауна, не вынуждая рабочих оставаться в условиях самоизоляции на дому. Общежития для сотрудников, обычно расположенные по близости от производственных корпусов, позволяют предприятиям стабильно функционировать даже в сложной эпидемиологической обстановке.
По всей видимости, Tesla такие условия обеспечить не может, поскольку вынуждена была приостановить сборку электромобилей в Шанхае. Это предприятие американской компании сейчас является крупнейшим экспортёром машин данной марки, они поставляются в Европу и не могут в скором времени быть заменены электромобилями немецкой сборки. Это значит, что локдаун в Шанхае способен негативно сказаться на доступности электромобилей Tesla не только в самом Китае, но и в Европе.