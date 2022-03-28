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Новости Hardware Алексей Сычёв
Не до жиру: Apple сокращает объёмы производства продукции, прогнозируя падение спроса
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По информации Nikkei Asian Review, усиление конфронтации между странами Европы и Россией в ближайшие месяцы спровоцирует снижение спроса на электронные устройства марки Apple. Компания уже сообщила своим подрядчикам, что во втором квартале собирается выпустить на 2-3 млн меньше смартфонов iPhone SE новейшего поколения, чем планировала.

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Источник изображения: Apple

В случае с беспроводными наушниками AirPods годовая производственная программа может быть сокращена на 10 млн изделий, что на фоне проданных в прошлом году 76,8 млн экземпляров кажется серьёзным падением. Даже флагманская линейка iPhone 13, которая обеспечивает Apple основной частью выручки, в этом квартале может сократить объёмы реализации на пару миллионов смартфонов.

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Источники объясняют это смещением приоритетов покупателей. Инфляция, рост цен на продукты и топливо, дефицит некоторых более важных товаров заставляют потребителей отказываться от покупки электронных устройств. Политическая неопределённость только усиливает страхи покупателей, и Apple уже готова к снижению спроса на свою продукцию.

#аналитика #apple #санкции против россии #airpods #iphone se
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