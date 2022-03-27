Определена дата дебюта?

Поскольку некоторые интернет-магазины уже готовы начать реализацию процессора Intel Core i9-12900KS, самому производителю просто нет нужды скрывать близость его выхода на рынок. Через социальные сети Intel приглашает желающих присоединиться к трансляции на ресурсе Twitch, которая пройдёт пятого апреля и будет посвящена этой модели процессора.

реклама

Источник изображения: Twitter, Intel Technology

анонсы и реклама -160 000р на RTX 3080 ASUS -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел В полтора раза подешевела RTX 3060 Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Участниками мероприятия должны стать некие «отраслевые эксперты», и в процессе трансляции им предстоит вместе с представителями Intel собрать четыре компьютера на основе новинки. Трансляция начнётся пятого апреля, в Москве к тому времени будет десять часов вечера. Скорее всего, и в продажу процессор Core i9-12900KS поступит в сопоставимые сроки.