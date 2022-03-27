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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel посвятит дебюту Core i9-12900KS трансляцию, намеченную на пятое апреля
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Поскольку некоторые интернет-магазины уже готовы начать реализацию процессора Intel Core i9-12900KS, самому производителю просто нет нужды скрывать близость его выхода на рынок. Через социальные сети Intel приглашает желающих присоединиться к трансляции на ресурсе Twitch, которая пройдёт пятого апреля и будет посвящена этой модели процессора.

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Источник изображения: Twitter, Intel Technology

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Участниками мероприятия должны стать некие «отраслевые эксперты», и в процессе трансляции им предстоит вместе с представителями Intel собрать четыре компьютера на основе новинки. Трансляция начнётся пятого апреля, в Москве к тому времени будет десять часов вечера. Скорее всего, и в продажу процессор Core i9-12900KS поступит в сопоставимые сроки.

#intel #экстремальный разгон #alder lake-s #core i9-12900ks
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