Без RGB-подсветки дело не обошлось.

Австрийский энтузиаст noizemaker эти выходные провёл в компании процессора Intel Core i5-12600K, комплекта памяти G.Skill типа DDR5-6400 и материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex. Водрузив на процессор резервуар для жидкого азота, он смог поднять его частоту до 6621 МГц с сохранением активности шести производительных ядер и двенадцати потоков.

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Источник изображения: HWBot, noizemaker

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В тесте y-cruncher Pi-1b это позволило занять первое место среди всех процессоров с шестью ядрами с результатом 20,433 секунды. В модельном зачёте тоже было занято первое место. В тесте HWBot x265 4K процессор занял третье место в модельном зачёте с результатом 26,408 кадра в секунду при частоте 6661 МГц.